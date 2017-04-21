牙買加銀牌田徑選手 摔車身亡

牙買加跳高銀牌選手梅森車禍身亡。(美聯社資料照)

牙買加田徑選手梅森(Germaine Mason)20日傳出車禍身亡，他與同胞「閃電」波特、倫敦奧運金牌弗雷特(Michael Frater)等人開趴之後，一起騎車回家的路上摔車喪命，年僅34歲。弗雷特說：「這是沉痛的打擊，我讀高中時就認識他了。」

梅森的專業項目是跳高，他的個人紀錄為2.34公尺，2006年後代表英國出賽，為英國贏得2008年北京奧運跳高銀牌。事發地點在牙買加的京斯敦，梅森當日可能是與好友波特一同前往派對，他因閃避某台失控的車輛才摔車，其餘細節仍待釐清。

(中時電子報)