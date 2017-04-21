NBA》領先26分不夠花 溜馬奉送騎士聽牌
一度領先26分的優勢，溜馬竟能花光光！「小皇帝」詹姆斯21日拿41分、13籃板與12助攻，也是他在季後賽生涯第17次大三元，幫助騎士不可思議以119比114逆轉擊潰地主溜馬，騎士率先在季後賽首輪取得3勝0敗的聽牌。
能從落後26分逆轉，騎士追平NBA季後賽史上最多逆轉分數紀錄，上次有球隊做到是在2012年季後賽首輪，快艇以99比98逆轉擊退灰熊，如今尋求衛冕的騎士，只需24日第4戰贏球，就可宣告挺進第2輪。
除了幫助騎士上演超級戲劇性逆轉秀，詹姆斯季後賽生涯累積總得分也來到5670分，正式超越「小飛俠」布萊恩成為史上第3；他在季後賽生涯累積投進三分球數達到295個，剛好也是超過布萊恩成為這項歷史紀錄的第4名。
騎士得以逆轉勝的另1主因，在於全場投進21顆三分球，除了詹姆斯包辦6顆，J.R.史密斯與柯佛也各進4個三分外線，最後包含洛夫、史密斯、厄文與佛萊都拿13分進帳，柯佛12分，先發中鋒崔斯坦湯普生9分、10籃板。
上半場攻下74分的溜馬，一舉改寫隊史季後賽半場最高得分紀錄，卻還不能贏球的關鍵，在於下半場外線熄火，加上完全擋不住詹姆斯的三分外線與強行切入，也讓滿場溜馬球迷徹底傻眼，無法理解為何這樣還能搞到輸球。
溜馬一哥保羅喬治拿下36分、15籃板與9助攻，只差1助攻就可拿下季後賽生涯第2次大三元，可惜他再怎麼賣命演出，下半場仍沒得到太多隊友火力支援，傑夫提格也拿15分、7籃板，史蒂芬生13分，桑迪斯楊11分、14籃板。
(中時電子報)
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