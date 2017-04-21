台北101與BMW攜手 啟動全台唯一直流充電站
開車逛街購物、免費充電、免費停車，去台北101一次都能達成！台北101近日與BMW總代理汎德合作，在台北101 B3停車場打造BMW i充電站，共有5座交流電充電座以及全台首座直流電充電座，提升總體充電效能50%至80%，最快40分鐘可將電力從0%充至80%。
台北101去年成功挑戰國際綠建築LEED v4白金級再認證，推動環保永續生活不遺餘力，這次再與BMW節能省碳設計的電動車合作全新的充電站 。事實上，2013年台北101 B2已設置充電站，2013至2016年每年使用率成長30%至40%，共節省2000萬公克的碳排放量。去年B2充電站約有180次使用數，平均每個月服務15台電動車充電，預估今年加入BMW i充電站，整體充電使用次數可達300次。
即日起至12月為歡慶全台首座BMW直流快速充電站建置，提供電動車車主不限金額消費，免費停車2小時優惠；若是BMW i系列電動車車主則無需消費，直接享3小時停車免費優惠。4月1日停車優惠活動開辦至今，已有超過20名電動車車主申辦停車優惠認證。
(中時)
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