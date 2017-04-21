宮廟被轟11槍釀3傷 賴銘偉：安分守己仍遇無妄之災

賴銘偉對於宮廟遭開槍一事大嘆無奈 。(圖/本報系資料照)

桃園大溪廣澤宮宮主，正是「星光二班」冠軍賴銘偉，去年三月無端遇祝融將宮廟燒個精光，未料屋漏偏逢連夜雨，昨天宮廟被轟11槍，3人遭砍傷，這讓賴銘偉在臉書發文感嘆，「安分守己仍遇無妄之災」。

根據《蘋果日報》報導，賴銘偉接受電訪時，表示不認識兩方人馬，據了解是幾個常在宮廟逗留的年輕人，在桃園K歌時與人爆發衝突，結果另一派人馬登門開槍尋仇，結果造成3人受傷送醫，所幸沒有生命危險，案發當時自己不在廟裡，不過已經報案尋求賠償，對此他表示接下來就交由警察偵辦，用司法和社會正義討回應有的公道，但仍感嘆「我們雖然平淡過日安份守己、卻還是會遇上無妄之災」，可見心情相當無奈，不過仍感謝外界關心。

(中時電子報)