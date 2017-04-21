CNN評選全球23個最佳街頭美食城市 曼谷奪冠

曼谷街道上滿是路邊攤，此次被CNN評選為最佳小吃城市。(圖/達志影像 shutterstock)

街頭美食價格親民、美味，是最能吃出一座城市的庶民滋味，CNN近日公布2017世界23個最佳街頭美食城市排行榜，日本、香港、北京、越南城市都有上榜，泰國曼谷更超越日本東京美食連續2年奪冠。

連續2年被評選為全球最佳城市小吃的泰國曼谷，街頭小吃供應當地人從早到晚的能量來源，早點有豆漿或豆腐、午餐吃海南雞飯，到夜晚的泰式河粉和沙嗲烤肉，而曼谷中國城一家法國主廚就推薦當地必吃街頭美食是泰式蚵仔煎和雞粿條。

泰國也有蚵仔煎，做法和台灣類似，盛裝在鐵板上滋滋作響，香味四溢，連沾醬都相同，這是比較像潮州菜的泰語唸法，叫OR SUAN（哦算），另一種是泰國式做法。中央社記者劉得倉曼谷攝 106年4月15日

夏威夷蒜頭奶油蝦料理是著名街頭美食。(圖/shutterstock提供)

日本東京是全球米其林三星餐廳最多的城市，除了有美味壽司，串燒也是備受外國遊客讚嘆的街頭美食。而夏威夷檀香山濃縮美國、亞洲、拉丁等異國飲食文化，如夏威夷小吃Poké，類似日式散壽司做法，能依個人喜好食材搭配出數十種滋味；或是美式快餐車的蒜頭奶油蝦料理。

CNN評選23個最佳街頭美食城市名單有：泰國曼谷、日本東京、夏威夷檀香山、南非德爾班、美國紐奧良、土耳其伊斯坦堡、香港、法國巴黎、墨西哥墨西哥城、埃及開羅、摩洛哥馬拉喀什、哥倫比亞卡塔赫納、美國波特蘭、塞內加爾達卡、印尼峇里島、模里西斯路易港、印度孟買、越南胡志明市、美國邁阿密、義大利羅馬、巴西里約、澳洲雪梨、中國北京。

(中時電子報)