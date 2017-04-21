MLB》塞爾有夠衰！飆13K無失分還沒勝投
塞爾(Chris Sale)雖然轉隊到紅襪，但過往不太好的運氣，卻依舊纏著他，21日他掛帥對決戰績慘澹的藍鳥，投8局1分未失，而前役遭完封的紅襪打線，好不容易於9上給他1分奧援，孰料，連5場救援成功的紅襪守護神金柏若(Craig Kimbrel)竟救援失敗，儘管紅襪仍以4比1勝出，塞爾卻無緣第2勝。
塞爾今年前進紅襪，前3場出賽都至少投滿7局，僅失掉3分。單看他的成績，應該至少能拿2勝，卻只有1勝1敗；問題就是只要他出場投球，隊友打擊總是不幫忙。3場先發下來，塞爾只獲得3分的火力奧援。
此役塞爾投8局無失分，另狂飆13次三振；且用102球中，有80顆都是好球，好球率高達78%，創他生涯單場好球率新高。隊友9上也替他打下1分，助他取得勝投資格。不過9下紅襪總教練費洛(John Farrell)卻沒讓塞爾拚完，推出金柏若守成；沒想到金柏若一上場，就被莫拉里斯(Kendrys Morales)轟出追平陽春彈。
「這是個艱難的決定！」費洛坦言，塞爾狀況極佳，但同樣金柏若近期也有好狀況，讓他當下陷入兩難，「在大半場沒有得分後，我們在9上挑戰成功、取得領先，感覺是該讓體力相對充足、壓制力十足的金柏若上場。不幸的是，第2球就被送出牆外。」
不過金柏若挨轟後，回穩連抓3出局；而紅襪打線也在10上突破葛瑞里(Jason Grilli)封鎖，靠貝茲(Mookie Betts)的適時二壘安打，進帳3分奠定勝基。而塞爾再度錯失勝投，儘管對調度有些意見，「我想續投嗎？當然！但今天費洛是總教練，而他做出了選擇。」不過他仍表示贏球最重要，也肯定金柏若是很好的終結者。
(中時電子報)
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