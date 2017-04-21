茶葉罐有異 航警破獲萬顆一粒眠

運毒者將上萬顆一粒眠夾藏在茶葉罐內。（范揚光翻攝）

詹姓男子受人之託代寄藏毒郵件。（范揚光翻攝）

航警局及台北關14日在桃園機場航郵中心執行安檢時，發現2件以茶葉包裝的貨物X光影像有異，經拆箱檢查後，赫然發現其中夾藏1萬6570粒第三級毒品一粒眠，並於昨日循線將寄件人逮捕到案。

航警局表示，這兩箱貨物內有8個茶葉罐夾藏大量藥丸，經送驗後證實為第三級毒品一粒眠，估計總重4757公克市價上看新台幣350萬元。

航警局隨後報請桃園地檢署指揮偵辦，並於前日循線前往新北市蘆洲，將42歲的寄件人詹姓男子逮捕到案。詹嫌在偵訊時供稱，自己是受友人之託以新台幣1萬元的代價，代寄這兩箱貨物，雖然詹嫌喊冤不知貨物內藏有毒品，但警方仍依違反毒品危害防制條例將他移送。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)