小心！喝太多汽水恐增阿茲海默症誘發機率

汽水對身體不佳，如今又被發現，飲用過多恐造成阿茲海默症誘發機率增高。（達志影像/Shutterstock）

含糖的汽水經常是人們消暑的選擇之一，但飲用過量的汽水，不僅會增加肥胖、糖尿病或心臟病的健康風險，即使是當前市場上號稱「無糖」汽水也不例外。然而，根據美國波士頓大學醫學院（Boston University School of Medicine）最新研究發現，過量的汽水還會造成人們中風和癡呆，包含阿茲海默症（Alzheimer）等病症的誘發機率增高。

據彭博社（Bloomberg）報導，一份新出爐的醫學研究報告，讓汽水對人體的傷害再上層樓。我們都知道，飲用太多市面上的含糖汽水會讓肥胖、心臟病或糖尿病的誘發機率飆高，如今汽水更可能造成你我走向中風和癡呆，甚至引發如阿茲海默症的病症。由美國波士頓大學領銜的研究團隊，根據5,000多名跨三個世代志願者的研究數據，研究團隊發現，大量飲用汽水的結果和阿茲海默症潛伏期的症狀有高度關聯，包含腦容量縮小和「情節記憶」（Episodic memory）弱化等現象。若就年齡層來看，研究報告中以中年族群誘發的比例最高。

阿茲海默症，又稱為腦退化症，是一種發病進程緩慢、隨著時間不斷惡化的持續性神經功能障礙，最常見的初期症狀，就是經常難記住近期發生的事情。阿茲海默症佔整體失智症約6至7成的成因，但因為該症狀需耗時耗力判斷，醫界至今仍無法判定其真正原因，只能判定大多數誘發因子來自遺傳，其餘比例則因頭部外傷、憂鬱症等狀況。目前醫學界對阿茲海默症的診斷，多半是結合神經心理學、斷層掃描與核磁共振來判定，對於症狀分為輕重7個等級，從第五級起病患往往生活無法自理，且記憶退化至青少年以前的狀態。

隨著病患人數增加，美國聯邦政府近年來也逐步加大對阿茲海默症的研究經費，今年度的研究經費就高達4億美元（約120.8億台幣），明年更預計增加至4.14億美元（約125億台幣），美國阿茲海默症研究協會執行長哈特利（Dean M. Hartley）建議民眾，應透過減重、運動、持續學習等方法，並定期與心理醫師進行諮詢，最重要的是盡可能戒掉含糖與所謂「無糖」汽水，改飲用純水以降低任何可能誘發病症的原因。

(中時電子報)