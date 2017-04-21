夏天來了！鄭明典要大家注意這種雲
今年4月高溫屢創歷史新高，夏天真的提早報到了！前氣象局預報中心主任鄭明典今（21日）早貼出一張紅外線雲圖，指「煙囪雲」已經出現，是夏季要注意的降雨系統。
鄭明典指出，夏季看雲圖，第一個要認出來的就是「一端尖尖的、胡蘿蔔形狀的煙囪雲」。為什麼稱它們為「煙囪雲」？因為在連續動畫中，可以看到新對流從尖端的地方長出來，然後向尾端移動，很像煙囪冒出來的煙往下風處飄一樣！
鄭明典說，這種雲移動速度慢，但是對流持續，常伴隨雷電，是夏季很值得注意的降雨系統。
網友留言表示，「今年夏天來得真早」；也有人說「沒感覺到春天到來就要迎接夏天了…」。另一名網友問中部何時下雨，鄭明典明確表示「傍晚」。
(中時電子報)
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