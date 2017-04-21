情侶中樂透17.5億 尾數0.5億分好友

幸運的樂透獎情侶馬特( Matt Topham )與凱西( Cassey Carrington )。(圖/Sunday Mirror)

樂透獎金購買的獨棟平房與兩輛豪車。(圖/Sunday Mirror)

英國一對情侶中了樂透4500萬英鎊（約合新台幣17.5億元），卻願意拿出130萬英鎊（約合新台幣5000萬元）送給朋友，羨煞眾人！

據英媒《Sunday Mirror》報導，英國22歲的男女朋友馬特( Matt Topham )與凱西( Cassey Carrington )幸運中樂透頭彩，但他們並未揮霍，僅花24.9萬英鎊（約合新台幣1000萬元）買一棟巷弄裡的普通房居住，卻願意慷慨的拿130萬英鎊（約合新台幣5000萬元）送最好的朋友。

這位朋友名叫艾迪( Eddie Smith )，同樣22歲，他是馬特10多歲就認識的知己。這筆金援，為的是幫助艾迪償還父母房貸，以及改善家中生活；馬特的母親知道後，也欣然同意，並祝福他們好運。

馬特與凱西兩人已規劃在今年內結婚，雖然他們倆住的不起眼，但車還是買挺好的。兩人的代步工具分別是價值7萬英鎊（約合新台幣270萬元）的捷豹 XK雙門跑車，以及2.8萬英鎊（約合新台幣110萬元）的豪華休旅車攬勝極光Evoque。

(中時電子報)