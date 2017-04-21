台電節電競賽開跑 獎金上看3千萬
台電節電運動今(21日)開跑，多項競賽活動總獎金上看3,000萬元，提供超過 2,000個獎項等民眾來拿，節電有成的「省電王」更可獨得現金40萬元。台電董事長朱文成表示，今年特別推出「夏季節電獎勵金加碼」民眾登記參加，每度回饋0.8元獎勵金。
台電方面表示，今年首度新增「夏季節電獎勵金加碼」、「住商型簡易時間電價」及「節電多媒體創意競賽」等活動，提供更全面且多元的獎勵措施。其中，參加「夏季節電獎勵金加碼」活動者，7至10月間電費單每節省1度電，當期可獲得獎勵金加碼0.2元，獎勵金達每度0.8元。
去年該活動總共省下14億度用電。台電強調，加碼活動不需要抽獎，只要用戶有節電就給獎勵金，而且獎勵沒有上限，民眾於4月21日起至5月31日止，以網路或電話完成登錄即可參加。
另外，為鼓勵更多人加入節電的行列，台電也持續推動「揪團節電」。台電稱，用戶可揪親朋好友共5戶（可跨縣市，以電號為單位）一起拼獎金；用戶也可以報名參加「省電行動家」，只要今年較去年同期省電2％以上，就有機會抽得節能家電提貨券。
台電舉辦「2017節電有你‧台電有禮全民節電運動」，該運動全民已邁入第5年，過去4年已累積近74萬人次參與，活動詳情可上網查詢。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。