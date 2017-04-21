台電節電競賽開跑 獎金上看3千萬

台電節電運動今(21日)開跑，多項競賽活動總獎金上看3,000萬元，提供超過 2,000個獎項等民眾來拿，節電有成的「省電王」更可獨得現金40萬元。台電董事長朱文成表示，今年特別推出「夏季節電獎勵金加碼」民眾登記參加，每度回饋0.8元獎勵金。

台電方面表示，今年首度新增「夏季節電獎勵金加碼」、「住商型簡易時間電價」及「節電多媒體創意競賽」等活動，提供更全面且多元的獎勵措施。其中，參加「夏季節電獎勵金加碼」活動者，7至10月間電費單每節省1度電，當期可獲得獎勵金加碼0.2元，獎勵金達每度0.8元。

去年該活動總共省下14億度用電。台電強調，加碼活動不需要抽獎，只要用戶有節電就給獎勵金，而且獎勵沒有上限，民眾於4月21日起至5月31日止，以網路或電話完成登錄即可參加。

另外，為鼓勵更多人加入節電的行列，台電也持續推動「揪團節電」。台電稱，用戶可揪親朋好友共5戶（可跨縣市，以電號為單位）一起拼獎金；用戶也可以報名參加「省電行動家」，只要今年較去年同期省電2％以上，就有機會抽得節能家電提貨券。

台電舉辦「2017節電有你‧台電有禮全民節電運動」，該運動全民已邁入第5年，過去4年已累積近74萬人次參與，活動詳情可上網查詢。

(工商)