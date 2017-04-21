政治陰謀！美起訴「維基解密」創辦人阿桑奇

維基解密在推特上，公布新聞報導說美國政府將要逮捕阿桑奇的消息。(圖取自推特@WikiLeaks‏)

隨著調查俄國干預去年美國總統大選，進入如火如荼的階段，美國政府當局21日又宣稱，正準備起訴並逮捕「維基解密」網站創辦人朱利安‧阿桑奇(Julian Assange)。美國指控阿桑奇介入俄國針對美大選進行所謂的政治操控，然而美國政府大動作緝捕阿桑奇也被視為「政治陰謀」。

「維基解密」網站日前公布民主黨全國委員會(Democratic National Committee)總部在2016總統大選期間遭竊的密件，涉嫌介入美俄兩國之間的政治陰謀，創辦人阿桑奇因此遭到美國當局起訴和追捕。

據《CNN》報導，美國情報單位日前公開，俄國駭客成功竊取上千封民主黨全國委員會和希拉蕊陣營官員的網路郵件，然後再利用「維基解密」網站，公布總統候選人希拉蕊去年競選期間的這批郵件，藉機操縱美國總統大選。美國因此認定「維基解密」阿桑奇正介入政治操控。

美國司法部早在2010年就盯上「維基解密」網站，因為該網站當時公布了美國前陸軍切爾西‧曼寧(Chelsea Manning)外洩的政府機密文件，曼寧也為此遭判刑35年，直到今年才被前總統歐巴馬特赦獲釋出獄。

美國CIA局長彭佩歐(Mike Pompeo)上周表示，「維基解密」慫恿切爾西‧曼寧攔截特定的機密資料，完全是針對美國而來，並且將「維基解密」定義成受到俄國指使的非國家情報單位。

英國《獨立報》(The Independent)報導，維基解密網站2010年首度吸引美國司法部關注，因為他們當時公布了一系列美國軍隊在伊拉克戰爭中遭竊的機密文件，後來又曾公布美國國家安全局(NSA)蒐集美國公民的情報資訊。

維基解密是由澳洲籍創辦人阿桑奇(Julian Assange)創辦的網路媒體，專門公開匿名來源和網路洩漏的機密文件，以公布被盜或被駭的機密文件著名，經常揭露各國政府、軍隊或大型企業的各種貪腐醜聞，據傳網站保存機密文件的數據庫相當龐大。

(中時電子報)