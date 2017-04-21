沈建宏曝光「同居人」 千萬宅金屋藏嬌

沈建宏和愛犬wifi。（張祐銘攝）

沈建宏和愛犬wifi。（張祐銘攝）

沈建宏和姊姊及愛犬wifi。（張祐銘攝）

收集很多公仔。（張祐銘攝）

沈建宏如願買下自己的第一間房子。（張祐銘攝）

沈建宏去年中砸1600萬在新北市買下人生中第一棟房，如願晉升「有巢氏」。前不久他留在台灣拍攝中視、中天原創大戲《這些年那些事》，終於體驗住新家感覺，同劇演員劉宇珊、安俊朋、金凱德偶而到他家邊吃火鍋邊直播和粉絲互動，大夥兒下戲後感情依舊。

他9歲入行，10歲拍偶像劇《原味的夏天》開始幫家人還房貸，靠著一點一滴的演藝收入，直到20歲那年幫家裡還完房貸、車貸，當時和他合組 「AK」團體的陳奕，鼓勵他早點置產，但他猶豫很久，覺得無債一身輕了，不想再給自己壓力，一放鬆就鬆了3年，「人在安逸的時候容易少了動力，經紀人希望我積極努力，所以決定買房，告訴自己現在開始負債了」。

去年他憑藉央視8套播出大陸古裝劇《唐朝浪漫英雄》獲得高人氣，也拍了網劇《澀世紀傳說》，幸運地年收入破千萬，開始和媽媽到處看房子，他從小到大很聽媽媽的話，「因為我從小沒搬出去住過，媽媽不希望離太遠，所以新家和舊家只有一公里就到，雖然搬出去了，不過媽媽可以常來找我、帶狗到樓下公園散步、幫我打掃，我沒工作也常回家吃飯」。

他當初相中這間房的原因是看到23樓頂樓視野遼闊，又可以溜狗，相當方便，當時住戶不到十間，不到一年，住屋率竟已高達八成，十分搶手，據知房價也漲了不少。他的新屋扣掉公設之後，室內坪數約17坪，姊姊本來要從舊家搬出去住，他建議她不如把租金拿來一起繳貸款，姊弟倆就這樣「同居」一起，「我搬出來之後學會獨立，也有自由的感覺」。

屋內「小而美」，有廚房、浴室、一廳一衛兩房等，為新家佈置時，他說爸爸喜歡鄉村風、媽媽喜歡北歐風、姊姊偏愛華麗風，他因為收藏幾個工業風的燈飾，最後大家還是聽他的，不過風格有點混搭風；客廳有一台電鋼琴和電子琴是他平時編曲

、錄唱的樂器，也有從小收集及粉絲送的火影忍者公仔，牆上則掛著色彩鮮艷豐富的時尚老佛爺卡爾拉格斐及電影《自殺突擊隊》畫作。

他獨立自主後，生活改變也成長不少，「以前和家人生活在一起容易鬥嘴，因為在外禮貌了一天，有時回到家脾氣就出來，現在見面次數少，減少了磨擦」，他自嘲以前是生活白痴，不會洗衣服、洗碗，現在他和姊姊分工，自己愛乾淨、有點潔癖

，常主動清潔地板，也會教姊姊煮麵、水餃等簡單料理，「我和姊姊差三歲，生日差三天，都是天蠍座，我們非常了解彼此個性，生活中幾乎不吵架」。

(中時)