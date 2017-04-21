郭富城被岳父嫌老 張智霖苦幫回應

張智霖擔任郭富城婚宴伴郎。（圖／取自新浪微博）

郭富城日前在香港半島酒店迎娶小他22歲的女星方媛，當時岳父大人一句「我從小聽你歌長大」，讓外界認為這是在指城城年紀偏大，而當時的伴郎張智霖近日出席活動，被大批媒體包圍追問，他指「留給城城自己答。」

郭富城因為被岳父一句「我從小聽你歌長大」，被說是遭揶揄太老，他的伴郎張智霖近日出席活動，被媒體追問城城反應，也被問及演藝圈大姊大邱瓈寬酸他「下次結婚記得請我」等事，讓張智霖無奈表示自己不會答，由於郭富城這兩天也有公開活動，他就說「留給城城自己答。」

不過張智霖也強調當婚宴，他與老婆袁詠儀感受到郭富城婚禮的幸福氛圍，至於被問及新娘方媛是否懷孕？他機智說「當天被幸福的感覺包圍，看不到半點蛛絲馬跡！」

(中時電子報)