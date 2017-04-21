川普疑分不清金正恩金正日 怎麼對付北韓？

川普日前的一段受訪內容，被質疑他根本搞不清楚金正日（右）跟金正恩兩父子誰是誰。（美聯社資料照）

美國總統川普日前受訪時，提到「韓國曾是中國的一部分」，引起軒然大波；事實上，除歷史有待加強外，川普對國際情勢也常不在狀況內，最近的一段訪問，甚至被發現他疑似連現任北韓領導人究竟是金正日還金正恩都分不清楚，這也不免讓人懷疑，如果真連敵人到底是誰都不知道，他到底能否解決北韓問題。

川普在美國時間17日接受福斯新聞《Fox & Friends》節目訪問，被問及美軍是否已決定不向平壤發動攻擊，答覆此問題時，他一再以「這位先生」（this gentleman）做為北韓領導人的代稱。

在其中一段回答，川普提到，美國前總統柯林頓曾於書中指出，和北韓完成了很棒的和平協議，他直言這根本是個笑話，並認為柯林頓與歐巴馬都被「這位先生」玩弄於股掌中；事實上，當年和柯林頓打交道的北韓領導人為金正日，並非川普現在要面對的金正恩。

其實，這已經不是川普首度被發現搞不清楚國際態勢，他去（2016）年7月上廣播節目時，曾放話要俄羅斯別出兵烏克蘭，但當時俄軍早已前進烏克蘭開戰，川普這番話，因而受到許多人調侃。

(中時電子報)