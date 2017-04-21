川普疑分不清金正恩金正日 怎麼對付北韓？
美國總統川普日前受訪時，提到「韓國曾是中國的一部分」，引起軒然大波；事實上，除歷史有待加強外，川普對國際情勢也常不在狀況內，最近的一段訪問，甚至被發現他疑似連現任北韓領導人究竟是金正日還金正恩都分不清楚，這也不免讓人懷疑，如果真連敵人到底是誰都不知道，他到底能否解決北韓問題。
川普在美國時間17日接受福斯新聞《Fox & Friends》節目訪問，被問及美軍是否已決定不向平壤發動攻擊，答覆此問題時，他一再以「這位先生」（this gentleman）做為北韓領導人的代稱。
在其中一段回答，川普提到，美國前總統柯林頓曾於書中指出，和北韓完成了很棒的和平協議，他直言這根本是個笑話，並認為柯林頓與歐巴馬都被「這位先生」玩弄於股掌中；事實上，當年和柯林頓打交道的北韓領導人為金正日，並非川普現在要面對的金正恩。
其實，這已經不是川普首度被發現搞不清楚國際態勢，他去（2016）年7月上廣播節目時，曾放話要俄羅斯別出兵烏克蘭，但當時俄軍早已前進烏克蘭開戰，川普這番話，因而受到許多人調侃。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。