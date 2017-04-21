NBA》暴龍變病貓！客場慘輸公鹿27分
受到當家射手迪羅薩手感冰冷影響，暴龍21日來到客場頓時變成「病貓」！趁著對手攻守失序，打完前3節就已領先32分的公鹿，最後以104比77狂掃暴龍，重新取得2勝1敗領先優勢，雙方第4戰23日續在公鹿主場進行。
暴龍慘敗的頭號罪人，就是本季場均可拿27.3分，投籃命中率更有4成67的迪羅薩，竟在21日全場8投0中，僅靠罰球拿下8分，且發生3失誤，造成暴龍整個進攻跟著當機，全隊命中率低到只有3成38(投71中24)。
表現還算比較正常的暴龍球員，是當家「雙衛」另1人羅瑞，他拿13分、5籃板與2助攻，卻有5次犯規，迪隆萊特13分，瓦蘭丘納斯11分、7助攻，帶著左踝扭傷上陣的伊巴卡，僅有6分、3籃板，也算非戰之罪。
反觀挾著地主優勢出賽的公鹿，全場命中率高達5成27(74投39中)，全隊6人得分上雙，表現最好的是米德頓20分、7助攻，「字母哥」阿提托康波19分、8籃板、4助攻、2抄截與2火鍋，表現依舊全面，孟洛16分、7籃板。
(中時電子報)
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