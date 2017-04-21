安藤忠雄加持讓直島年吸50萬遊客 林智堅專程造訪

日本直島知名裝置藝術「紅南瓜」。（徐養齡攝）

林智堅造訪直島，在港區欣賞「紅南瓜」。（徐養齡攝）

「紅南瓜」內部。（徐養齡攝）

林智堅團隊穿梭直島巷弄。（徐養齡攝）

直島町公民會館。（徐養齡攝）

會館外觀。（徐養齡攝）

安藤忠雄設計的公共廁所。（徐養齡攝）

安藤忠雄美術館。（徐養齡攝）

藝術的魅力有多大？舉世聞名的「瀨戶國際藝術祭」讓袖珍的日本直島在國際上嶄露頭角，新竹市長林智堅21日專程造訪，觀摩碼頭裝置藝術、安藤美術館極地中美術館等，感受藝術翻轉都市的軟實力，期許竹市也能透過藝術，不斷提升文化層次。

香川縣文化局表示，直島訪客人數從90年初期僅幾千人次造訪，瀨戶國際藝術祭舉辦後，年造訪人次突破50萬人，加上安藤忠雄的新穎建築設計，吸引不少年輕人朝聖，對居民能住在「大師」的建物環境，羨慕不已，讓居民們聽了很開心。

林智堅表示，日本人口老化現象也出現在直島，但在「當代藝術」的加持下，搖身一變成為國際旅遊亮點，「瀨戶內國際藝術祭」不僅是藝界指標，亦是名家們重視的露出平台，竹市推動社區營造與舉辦藝文饗宴，可作為重要指標。

「藝術為城市帶來活力！」林智堅說，竹市舊城區近年增加許多裝置藝術，如新竹州廳旁的「冥想屋」、新竹美術館前的「釣魚小兔」，從新竹轉運站延伸到新竹公園的地景藝術「風是甜的」、「春雪後」、「蕊之森」，及麗池涼亭上的「吹吹風」等。

團隊抵達直島，迷人的「海之車站」立刻映入眼簾，建物是由建築師妹島和世、西澤立衛設計，運用大量玻璃和鋼柱建成，有別於傳統碼頭常見的「鋼鐵派」，震撼的視覺效果令林智堅印象深刻。

林智堅另參訪赴知名藝術家草間彌生創作、高約2公尺的「紅南瓜」，及大竹伸朗打造，結合公共澡堂與藝術的「直島錢湯」，由名建築師安藤忠雄，活化百年木造民宅而成的「安藤美術館」、「地中美術館」，感受直島從「工業島」變成「藝術島」的魅力。

(中時)