UCC冠軍咖啡師 3日快閃進駐SOGO敦化館

陽壓罐開發者中嶋弘光，20日來台分享開發過程，示範開罐。（郭家崴攝）

陽壓罐現有10款，今年新增藍山NO.1、肯亞AA、果實咖啡、夏威夷可娜，每罐價位850元至3500元。（郭家崴攝）

駐店冠軍咖啡師甲田榮二是2012年JHDC日本手沖咖啡大賽冠軍，示範手沖咖啡沖煮。（郭家崴攝）

駐店冠軍咖啡師上野智代是2014年JSC日本虹吸咖啡大賽冠軍、2015年WSC世界虹吸咖啡大賽冠軍，示範虹吸式咖啡沖煮。（郭家崴攝）

駐店冠軍咖啡師楊衣姍是2011、2013、2014年台灣虹吸咖啡大賽冠軍，2011年WSC世界虹吸咖啡大賽第二名，也會駐店示範。（SOGO提供）

喝咖啡，保有咖啡豆香氣有撇步。太平洋SOGO敦化館的COFFEE LOVER’s PLANET，有全球首創的「陽壓罐」咖啡豆保鮮設計，讓咖啡豆保持在剛烘焙好的狀態，去年開幕推出6款陽壓罐咖啡豆，每月單店平均可賣200罐，以「台灣．阿里山」最受歡迎，即日起歡慶開幕滿1周年增加為10款，價位在850元至3500元間。

陽壓罐開發者中嶋弘光20日表示，生豆經過焙煎好後的12小時內，放入陽壓罐後，以氮氣密封，也同時封住咖啡豆所釋放的二氧化碳氣體，使得罐內壓力上升。經過3周保存，二氧化碳氣體與罐內氣體逐漸達到平衡氣壓，讓咖啡豆持續完美熟成，與傳統製法無法完全鎖住香氣不同。因此，咖啡豆孔隙中的脂質吸附咖啡香氣，所形成芳香精油的總香氣含量可提升47%，開罐瞬間可感受濃醇咖啡香，而咖啡萃取液的總香氣含量也提升22%。

周年慶活動期間，推出限定版SMILE咖啡三選：牙買加‧藍山NO.1、台灣‧阿里山、巴拿馬‧翡翠莊園（藝妓）；4月21至23日也邀3位冠軍咖啡師來台駐店，分享台、日咖啡潮流。陽壓罐咖啡豆商品也同步於購物網全新上線。

(中時)