台北內雙溪賞螢趣 尋找森林「夜流星」
每年4月是螢火蟲季，台北「賞螢地圖」讓民眾在城市公園也能來趟螢光之旅，而內雙溪在3年前開始著手復育螢火蟲，除了可以看見台灣低海拔山區常見的黑翅晦螢外，還可觀賞紅胸黑翅螢、黃緣螢及黃肩脈翅螢等眾多森林夥伴，讓人驚喜。
內雙溪自然中心是台北市首座森林型的環境教育場所，保留豐富森林及溪流資源，從103年開始著手復育螢火蟲，維持生態池既有形狀，改變底質，種植合適植物，營造適合螢火蟲生長的棲地。
2017螢火蟲國際年會將於4月24日台北登場，台北市政府也將於4月28日夜間舉辦內雙溪自然中心「台北森林夜流星」賞螢活動，由生態工作者湯谷明與陳柏彥帶領民眾在夜森林尋找流動的螢光，活動免費，共有30位名額，網路報名，將於4月23日上午10時開放受理報名。
(中時電子報)
關鍵字：台北市
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