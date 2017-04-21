別被騙了! 5種新型旅遊街頭騙術報你知
出國旅行放鬆心情，但人在異地，還是得提高警覺，除了防小偷竊取你財物外，還需要多加留意那些「靠近你」的人，避免成為街頭騙術的受害者。
究竟有哪些詐騙手法得注意?旅遊網站< Skyscanner>就盤點了「5種新型旅遊街頭騙術」，提醒遊客別被欺騙了!首先，你得注意那些「假扮警察」的人，雖然被警察盤查的機會不無可能，但有些國家的確會有假警察出沒，不要馬上就出示自己的護照和簽證給他們，因為容易被搶走或是被騙取罰金，如果真遇到這樣的狀況，可以趕快到附近警局或請他們一同到警局處理。
再來，那些「問路、填問卷、幫忙拍照」的人也要注意，這些人可能會2~3人一組，趁你在回答問題或做問卷時摸走你的財物，如果遇到這樣的情況，盡量裝不懂離開現場，把有拉鍊的包包背在前方，隨身物品也緊貼在身上。另外，還有些賣手環的人，他們可能會把手還強套在遊客手上，然後索取高額的現金，不給就難以脫身，務必提高警覺，不要讓他們有可趁之機。
還有，有些外國人(特別是中東人) 在路上看到的心儀對象，會當場到附近店面送禮，還會被要求交換聯絡方式，最好的避免方法就是不要收取，即便收禮了，也不要為了拿到更多禮物或為了禮貌，就給對方聯繫方式。
最後還有一種騙術，便是不肖的住宿業者會跟你說「住宿費用未付清」，藉此多賺一筆，如果你已確認住宿費用早已付清，可以出示收到的訂房內容與明細，但要是對方硬是拖延時間，可以聯繫警察或是當初選擇的訂房平台求助。
(中時電子報)
文章來源：skyscanner
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