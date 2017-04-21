你是英雄「沙」手嗎？福隆找人飆創意

福隆國際沙雕藝術季是沙雕界的年度盛會。（東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供）

福隆國際沙雕藝術季邁向十週年，今年活動於5月6日至7月9日登場，先在5月3日至5月5日舉辦國際沙雕大賽，共邀請14國(含臺灣)國際沙雕師以「英雄」為題，角逐福隆金沙最高榮耀以及冠軍10萬元獎金。

除了國際沙雕賽，福隆沙雕藝術季也歡迎創作者報名沙雕競賽，本屆以「金沙城的寶藏-在地風華」為主題，希望透過創作者的巧思，讓世界看見臺灣的在地特色，即日開放報名至5月5日下午5時止（郵戳為憑），福容大飯店提供超過10萬元總獎金，並加碼價值10萬元的沙灘車乙台做為國內賽冠軍禮。相關簡章及報名表公告於東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處網站或洽02-25161265。

(中時)