涉向廠商收回扣 新竹五峰鄉長遭聲押
新竹縣五峰鄉長秋振昌遭人檢舉，疑向承包五峰鄉工程的廠商索取回扣，檢調經監聽搜證1年多，20日兵分多路至五峰鄉公所及廠商住居所搜索，昨天帶回包括秋振昌及10多名廠商與相關人員訊問，今天上午將秋及2名廠商聲請羈押，目前正由新竹地院召開聲押庭。
檢調指出，新竹地檢署檢察官是在昨天(20日)指揮北區、中區機動工程站、新竹縣、桃園市、新竹市及苗栗縣調站，同步搜索五峰鄉長秋振昌辦公室、住居所，以及承包五峰鄉工程的廠商人員、辦公室共22個地點，並查扣數10箱相關證物。
據調查，秋振昌遭檢舉在2015、2016年間，涉嫌利用職務之便，浮報工程款項並向廠商索取回扣，檢調已監控搜證1年多認事證明確才發動搜索，由於仍有部份涉嫌行賄廠商仍未到案，且秋振昌及2廠商涉5年以上重罪，有串證逃亡之虞，因此在漏夜偵訊後，今天(21日)上午向新竹地院聲請羈押秋嫌等3人。
秋振昌曾陸續擔任五峰鄉公所村幹事、課員，一路升任技士、秘書，之後順利選上五峰鄉第11屆鄉長。
(中時)
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