2名74級分生棄台大 選台科工設、營建系

台灣科技大學四技申請入學今天放榜，共錄取375人，平均錄取率為22.87%，正取錄取生的平均學測級分為67.24級分，其中有2名74級分的考生分別錄取工商業設計系及營建系；資工系和電機系至少平均錄取級分都有70級以上。

台科大今年四技申請入學，正取錄取生72級分以上(學測總級分前1%以內) 有19人，70級分以上89人，67級分(前5%)以內的正取錄取生人數為357人；其中有2名74級分的同學，分別錄取工商業設計系及營建系，另有3名73級分同學錄取材料工程系、電機系、資工系。

錄取生正取平均錄取級分最高的學士班為電資學士班平均69.75級分，其次是不分系學士班的68.4級分；在系的表現上，資工系平均錄取級分則飆高至71.75級分、接續是電機系的70.5級分。

此外，台科大表示，不分系學士班、電資學士班、材料系報考人數最多，其中又以不分系的平均錄取率最低，台科大不分系可以讓高中生延後選讀主修系所，高中生進台科大後可先跨領域學習及摸索、暫緩決定志願，對高中生進入科大而言是一個不錯的選擇。

在學生來源的部分，今年度正取錄取生畢業學校以臺北市立成功高中(19人) 、私立明道高中(18人)、國立師大附中 (15人) 、國立臺中女中(15人)及臺北市立第一女中(15人)最多。

台科大校長廖慶榮表示，台科大近年積極發展國際化，不僅校內碩博士國際生人數居全台大專院校之冠，也鼓勵學生出國，選送大批學生出國交換，此外，高中生和技職生各有所長，兩者之間相互合作學習，也激起不錯的效果。

(中時)