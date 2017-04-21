新主席打贏雙北否則下台 李新：沒2018就沒2020

市議會國民黨團李新等人公開向國民黨主席侯選人提訴求。(王超群攝)

台北市議會國民黨團21日由李新、厲耿桂芳和陳炳甫等共同發起「2017黨主席選舉監督平台──這次我們要」訴求，公開要求新任黨主席必須接受他們共同的主張，以表現領導國民黨的意志和決心。李新表示，20日開始尋求連署，希望3天內主席候選人能有具體回應。

李新在記者會中公開宣布國民黨主席參選人之一韓國瑜已經立即回應同意他們的訴求，其餘希望能盡早得到回應。李新等人的訴求，包括請新當選黨主席「同意2018年要打贏雙北市選舉，否則負起政治責任下台，沒有2018就沒有2020。」

他們主張，新主席當選後，下次選舉前，廢除親痛仇快的黨內選舉連署制度。並且同意本次黨主席選舉，排除萬難也要辦電視辯論會；同意嚴格遵守黨內競選規定，不縱容網軍，不黨內互打，不互扣帽子。違者，願自動退出此次選舉。

他們公開要求，黨主席候選人要同意當選後，立即成立「國民黨改造委員會」，具體提出救黨改造議程，由各級民選公職人員及社會公正人士組成。不能再由少數人決定黨的未來。

李新表示，這次訴求得到北市議會包括12位議員和新北市林國春、台中的李中共同連署，他們強調這是自發性組織的監督平台，歡迎各級民選公職加入，共同努力救黨。李新說，這次黨內選舉，要找到47.8萬黨員有如大海撈針，但參選人不但全數過關，還超出25萬連署，「國民黨不能再秀下限」。

李新表示，除了重覆連署，另一個就是抄名單，國民黨也不能再一言堂，黨內選舉必須公開辯論，一言堂遺毒要丟棄。陳炳甫說，國民黨軟太久，沒有魄力如何帶領往前走；連署制度遭人詬病，走到哪都被笑；電視辯論會是公開公平的做法，而領導人無法約束子弟兵，如何帶領全國；國民黨中常委厲耿桂芳表示，她唯一有意見的是黨的改造，是否邀社會公正人士，重點應是黨的人士為主。她也呼籲戒除大量飯局，不但改革還要變法。

國民黨團書記長陳永德，樂見此次有6位參選人選主席，這是一次大器的選舉，他認為黨主席產生後這個監督平台會繼續下去，談到黨主席選舉的連署書制度，有如董事會改選在蒐購委託書，值得改革。他強調，再困難也要光復新北，收回北市。

(中時)