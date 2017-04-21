驚！懷孕夫妻勤擦保養品　當心男嬰「小雞雞」

台大醫院今舉辦世界地球日記者會，呼籲民眾減「塑」護健康、愛地球。（倪浩倫攝）

不少人聽到塑化劑，總認為是由「口吃入」、「口鼻吸入」，卻忽略「皮膚吸收」這項管道。台大醫院研究發現，有數名在塑化劑暴露量高的工廠工人，因勤擦保養品，體內塑化劑濃度比同事高出很多；醫師提醒，部分保養品含有塑化劑，有做人計畫、或懷孕期間，應避免擦抹保養品，否則恐生出小雞雞男童。

為響應422世界地球日，台大醫院今舉辦「健康媽咪、健康寶貝－從健康環境開始」記者會，呼籲大眾少使用塑膠製品來減少塑化劑接觸。根據研究，長期接觸塑化劑，會增加異位性皮膚癌、氣喘、降低精蟲濃度、男性雌性化、內分泌系統出問題和睪丸癌風險；甚至干擾胎兒正常發育、早產、青春期提早發育、兒童過動和智商異常等風險。

台大醫院環境及職業醫學部主任陳保中提醒，多數民眾聽到塑化劑，會直接想到從口吃入、或從口鼻吸入，但都忽略「皮膚吸收」這項管道；他曾經在一家製造PVC地板的工廠做調查，卻在同樣的塑化劑暴露量環境中，意外發現有數名工人體內的塑化劑濃度特別高，深入調查發現，原來那些人有定期擦保養品的習慣。

陳保中說，包括香水、潤膚乳液等個人保養品，容易含有塑化劑，且因為擦了不會馬上洗掉，加上擦的頻率高，經皮膚吸收的量「不亞於日常吃下去的塑化劑量」；他提醒，除了不要忠於單一品牌，藉此來分散風險，若有做人計畫的夫妻兩人，都應避免擦保養品，一旦懷孕後，媽媽則應避免擦保養品，避免胎兒接觸塑化劑而出現「生殖器短小、甚至發育異常」的風險。

台大醫院提醒，減「塑」運動不僅能愛地球，還能減少塑化劑的暴露；民眾平時也可藉著勤洗手、少外食，進而減少塑化劑的吸收。

(中時)