牛肺結核人畜會共通 未殺菌生乳千萬別喝
嘉義、台南及屏東地區爆出乳牛感染牛肺結核，引起民眾恐慌是否會經由牛乳傳染人？農委會表示市售鮮乳已殺菌，安全無虞。
日前農委會發現有5家農場、共53隻乳牛確定驗出牛肺結核陽性，也已於4月19日前以人道處置及銷燬，農委會副主委黃金城說明，牛肺結核存在台灣已久，且人畜共通，通常是經由呼吸道、糞便傳染，而感染牛肺結核的乳牛所產乳汁含有結核菌，但市售鮮乳皆經過國際通用之加熱方式處理，其殺菌條件均以能殺滅結核菌為標準，就算乳牛感染肺結核，滅菌後，結核菌也會死亡，民眾可以安心飲用鮮乳。
目前國際通用的牛乳殺菌方式有3種，一是低溫長時間法，也就是將溫度保持約62~65度，加熱時間達到30分鐘。二、高溫短時間法，以72度至90度的溫度，持續30秒至1分鐘。三為超高溫達到120度，維持數秒。以上3種分法皆可將細菌殺死。
疾病管制署副署長羅一鈞指出，如果民眾直接飲用生乳，有感染牛肺結核的可能，而市售的鮮乳與生乳不同，市售鮮乳多經過殺菌處理，在國外飲用生乳而感染結核病的案例，但台灣目前並沒有因飲用生乳而感染結核病的案例。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。