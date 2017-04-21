牛肺結核人畜會共通 未殺菌生乳千萬別喝

嘉義、台南及屏東地區爆出乳牛感染牛肺結核，民眾應避免飲用現擠生乳。(圖/達志影像/Shutterstock)

嘉義、台南及屏東地區爆出乳牛感染牛肺結核，引起民眾恐慌是否會經由牛乳傳染人？農委會表示市售鮮乳已殺菌，安全無虞。

日前農委會發現有5家農場、共53隻乳牛確定驗出牛肺結核陽性，也已於4月19日前以人道處置及銷燬，農委會副主委黃金城說明，牛肺結核存在台灣已久，且人畜共通，通常是經由呼吸道、糞便傳染，而感染牛肺結核的乳牛所產乳汁含有結核菌，但市售鮮乳皆經過國際通用之加熱方式處理，其殺菌條件均以能殺滅結核菌為標準，就算乳牛感染肺結核，滅菌後，結核菌也會死亡，民眾可以安心飲用鮮乳。

目前國際通用的牛乳殺菌方式有3種，一是低溫長時間法，也就是將溫度保持約62~65度，加熱時間達到30分鐘。二、高溫短時間法，以72度至90度的溫度，持續30秒至1分鐘。三為超高溫達到120度，維持數秒。以上3種分法皆可將細菌殺死。

疾病管制署副署長羅一鈞指出，如果民眾直接飲用生乳，有感染牛肺結核的可能，而市售的鮮乳與生乳不同，市售鮮乳多經過殺菌處理，在國外飲用生乳而感染結核病的案例，但台灣目前並沒有因飲用生乳而感染結核病的案例。

(中時電子報)