嘉義市府會火花連環爆 建設處長戴淑玲被趕出門
(11:32更新內文)嘉義市政府公36追加減預算案送審，議員拿出10年前的規劃設計書質疑浪費公帑，建設處長戴淑玲回答「翻一翻就好」，惹怒議員炮轟她態度輕率，要求道歉，戴在涂醒哲市長力挺下，堅不道歉，被陳幸枝議員趕出議事廳，府會激戰，火花連環爆。
陳幸枝指出，市府10年前已一筆錢完成「公36再利用規劃設計案成果報告書」，之後毫無作為，現在又要編2750萬元預算送審，浪費公帑，且建設處長於先前叫議員10年前的規劃書「青菜看看就好」，這樣行嗎？
戴淑玲否，她再三強調，認「絕對不是叫議員青菜看看就好」，是她自己沒有仔細看，而是指「自己翻一翻」。但她說法不被議員們認同，經議長蕭淑麗指示重播錄影畫面，戴淑玲在回應黃秋澤議員質詢時答「10年後時空背景不同，翻一翻就好」。
張榮藏、廖天隆議員認為戴淑玲說話對象是議員，該說法易被誤解，表示歉意讓爭議落幕，戴淑玲認為自己沒有需要道歉，市長涂醒哲也力挺她不必道歉，陳幸枝不滿，趕她出去。隨後，蔡文旭議員質詢前請戴淑玲重回議事廳。
陳幸枝說，官員回應的態度草率，令她當了20餘年的議員，氣到首次怒趕官員。蔡文旭、戴寧事後為戴淑玲緩頰，她是有想法的官員。
(中時)
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