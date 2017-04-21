科學教育可以趣味中學習 科學車闖關活動超吸睛
2017年科學園遊會及巡迴教育展，21及22兩日在苗栗縣立體育場展開，其中1部科學巡迴車首度亮相，結合各縣市知名景點計24項特色，加上34項富知識性的闖關活動，讓學子在趣味中快樂體驗科學奧秘。
苗栗縣政府持續推動科學教育，藉以沒發學生對實驗和相關原理探究的興趣，具備科學精神與正確態度，這次與臺灣科學教育館辦理科教巡迴教育，第一站開抵縣立體育場，展開為期2天的活動。
上午由副縣長鄧桂菊、教育處長王承先與科教館主祕曾聰邦和主任林祝里及校長代表，一起舉行開幕式後，近千學生分批參與闖關及各項科學體驗。
巡迴車預定本月24至28日及5月1日至5日，分別開往苑裡國小及頭份信義國小，小型巡迴車則採到校服務方式，讓偏鄉也享有科教資源。
(中時)
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