科學教育可以趣味中學習　科學車闖關活動超吸睛

科學巡迴車抵苗栗縣立體育場，副縣長鄧桂菊（中）等人主持揭幕儀式。（陳慶居攝）

科學巡迴車抵苗栗，副縣長鄧桂菊（左二）與教育處長王承先（右），與小朋友體驗科學奧秘。（陳慶居攝）

小朋友體驗鑽木取火經驗和原理。（陳慶居攝）

小朋友在步行機器人項目闖關，樂趣無窮。（陳慶居攝）

2017年科學園遊會及巡迴教育展，21及22兩日在苗栗縣立體育場展開，其中1部科學巡迴車首度亮相，結合各縣市知名景點計24項特色，加上34項富知識性的闖關活動，讓學子在趣味中快樂體驗科學奧秘。

苗栗縣政府持續推動科學教育，藉以沒發學生對實驗和相關原理探究的興趣，具備科學精神與正確態度，這次與臺灣科學教育館辦理科教巡迴教育，第一站開抵縣立體育場，展開為期2天的活動。

上午由副縣長鄧桂菊、教育處長王承先與科教館主祕曾聰邦和主任林祝里及校長代表，一起舉行開幕式後，近千學生分批參與闖關及各項科學體驗。

巡迴車預定本月24至28日及5月1日至5日，分別開往苑裡國小及頭份信義國小，小型巡迴車則採到校服務方式，讓偏鄉也享有科教資源。

(中時)