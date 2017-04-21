紅藜推手 8年面積增加150倍
「8年前台東種植的紅藜面積不到1公頃！」紅藜近來成為台東的新興作物，根據統計目前全台東的種植面積廣達150公頃，看在真正紅藜推手的台東農改場副研究員陳振義眼中，還是希望更多原民部落加入種植的行列，讓紅藜為原住民部落產業加值。
紅藜在8年前被正名為台灣藜，是台灣特有作物，早年在原住民部落的小米田旁，僅會種植一些用於釀造小米酒，陳振義9年前到台東後，在原住民部落發現紅藜，立即開始蒐集不同品系，足跡踏遍台東及屏東的原住民部落，最後共蒐集達36個品系。
「屏東瑪家的紅藜僅有75公分高！」陳振義笑著說，走遍部落後，發現紅藜都長的不太一樣，株型、葉片，最明顯的藜穗顏色也有很多差異，在瑪家找到到最矮的紅藜，達仁鄉的南田部落，紅藜則高達280公分，差異非常大。
陳振義說，紅藜結穗後有鮮艷的色澤，當初他也因為這點被深深吸引，也看到紅藜有當景觀作物、也能食用的發展潛力，研究後才發現紅藜營養成分非常豐富，包括膳食纖維、鈣、鐵、鋅及氨基酸等，對於人體十分有益，因此才會著手推廣紅藜，目前紅藜已經逐漸形成經濟規模。
對於許多農民一窩蜂搶種，陳振義強調，目前紅藜還是在供不應求的狀況，尤其零售價達到每公斤千元，市場接受度還是不錯，好作物就應該要更廣於宣傳，但他也強調，農民應該要輪作，不要僅種植單一作物，加上小米、樹豆等輪作，配合有機肥將能收成更豐。
(中時)
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