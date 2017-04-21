國民黨主席六強爭霸 洪秀柱抽中1號籤王

候選人洪秀柱由發言人李昶志（中）代表抽出1號，支持者現場高喊當選口號。（鄭任南攝）

候選人潘維剛由競選總部執行長李欲海代表率先抽出3號。（鄭任南攝）

候選人吳敦義由夫人蔡令怡（中）代表抽出6號，支持者一同在現場高喊當選口號。（鄭任南攝）

候選人郝龍斌由發言人徐巧芯（右）與金大鈞（左）代表抽出4號，現場高喊當選。（鄭任南攝）

候選人詹啟賢由總幹事林政緯（中）代表抽出5號，支持者現場高喊當選口號。（鄭任南攝）

候選人韓國瑜由夫人李佳芬代表抽出2號。（鄭任南攝）

國民黨選舉監察委員會今審查參選人資格並抽籤，選監委員會召集人許水德表示，六位主席候選人連署票數經過審查結果都合乎資格，本次黨主席選舉確定由六人角逐。

國民黨主席選舉競爭激烈，包括國民黨主席洪秀柱、國民黨副主席郝龍斌、前副總統吳敦義、前台北農產運銷股份有限公司總經理韓國瑜、前國民黨副主席詹啟賢與前國民黨籍立法委員潘維剛等6人登記參選。

洪秀柱陣營派發言人李昶志代表抽籤，抽中籤王「1號」，李昶志高喊，「一柱擎天、一定當選；不走回頭路、改革要挺柱」；韓國瑜由夫人李佳芬代表抽中「2號」；潘維剛總幹事李裕海抽中「3號」，她表示，要三顧茅廬把青年、信心和未來找回來。

郝龍斌陣營推派發言人徐巧芯與金大鈞代表抽到「4號」，他們說，力拚首輪過半、勢在必得；詹啟賢陣營由總幹事李正緯代表抽中「5號」，詹陣營指出，「詹啟賢5號，五信心、五夠力」。

吳敦義陣營派出夫人蔡令怡出馬，率年輕女立委許淑華、馬文君、李彥秀、基隆市議長宋瑋莉及新北市議員蔡淑君前往抽籤，抽中「6號」，支持者高喊「挺義黨員站出來、520一輪拼過半」。

(中時)