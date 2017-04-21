耗費20年建造！印度必訪世界奇景 見證皇族的愛情傳說

泰姬瑪哈陵是印度必訪的世界奇景，充滿一段愛情思念。(圖/易遊網)

印度三大紅堡之一的阿格拉紅堡，承載沙迦罕皇帝的執著痴戀。(圖/易遊網)

如果愛情真能至死不渝，印度或許是最能詮釋堅毅愛情的國度。被譽為世界最美陵墓的印度泰姬瑪哈陵，是蒙兀兒王朝沙迦罕皇帝為逝去皇后所建造，耗費超過20年時間、動用2萬名人力，被詩人泰戈爾盛讚為「一滴永恆的淚珠」，也成為戀人們展開一趟見證永恆愛情的旅行。

印度充滿神秘色彩，濃厚的異國風情總是令人深深著迷，尤其是世界七大奇景泰姬瑪哈陵」，絕對是旅人一生必訪的景點。有如宮殿般富麗堂皇的陵墓，展現3百多年前登峰造極的建築工藝，背後淒美動容的愛情故事更是令人醉心。

被譽為世界最美陵墓的泰姬瑪哈陵，是蒙兀兒王朝沙迦罕皇帝為逝去的皇后所建造的陵寢，前後耗費超過20年時間、動用2萬名人力，以純白色大理石、鑲綴各種寶石所打造，象徵著堅貞不變的愛情信仰，被詩人泰戈爾盛讚為「一滴永恆的淚珠」，而其完美對稱的建築美學更是藝術史上的奇蹟成就，充滿愛情思念的泰姬瑪哈陵，被列為世界7大奇景之一。

除了泰姬瑪哈陵，印度三大紅堡之一的阿格拉紅堡與月光花園，同樣也承載沙迦罕皇帝的執著痴戀。阿格拉紅堡是沙迦罕皇帝晚年被囚禁之處，外觀是紅色砂岩砌成的宏偉牆門，內部裝飾精緻華麗的雕刻，沙迦罕皇帝透過窄小的八角窗，望著愛妻的陵墓，思念未能攜手到老的感情。

月光花園則是沙迦罕皇帝為自己建造的陵墓遺址，與泰姬瑪哈陵遙遙相望，訴說著至死不渝的深情。而這般對愛情的執著痴戀，有旅行網推出豪華泰姬瑪哈陵行程，全程入住五星級飯店，並享有專屬一車一導，2人即可成行，帶領旅客見證世界永恆的愛情。

(中時電子報)