滅絕師太披白袍 樂做愛的推手
台中榮總於今（21日）上午10點於新門診大樓大廳舉辦「以愛為名，以您為榮-器官捐贈簽署活動」，邀請捐贈者家屬、受贈者及受贈者家屬一同參與，透過分享彼此生命故事，看見生命美好的延續；有滅絕師太之稱的黃小琥專程披上白袍一起為活動代言，她強調，這是第一次投身器捐宣導，自己率先簽署，盼喚起更多人一起參與。
台中榮總每年都會舉辦器官捐贈簽署活動，外科部部主任徐中平指出，台灣去年一年就有8790位等待器官捐贈的患者，但去年1月到今年5月只有446例完成器官移植，他強調這件事沒那麼簡單，希望更多人都能投入。
即將在5月間舉辦演唱會的黃小琥，受邀參與這項活動，她披上白袍直言，聽到院方公布的數據等待器捐的人數近9千人，卻只有500人等到，現在才知道器官捐贈很困難，她希望自己投身這項活動能喚起大家一起做這項有意義的事。
(中時)
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