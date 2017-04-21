郝龍斌：台美貿易談判 別拿民眾食安當籌碼

國民黨黨主席參選人郝龍斌今天到台中出席中興中部後援會成立大會表示，台美貿易談判千萬不要拿台灣民眾的食安做交換。（盧金足攝）

國民黨主席參選人郝龍斌（中）說，民進黨政府不能因為意識形態，就讓兩岸的經貿往來停頓4年。（盧金足攝）

國民黨主席參選人郝龍斌今天（21日）上午到台中出席中興中部後援會成立大會，受訪時表示，台美貿易談判千萬不要拿台灣民眾的食安做交換；此外，針對2018年市長選舉，他與前台中市長胡志強等過去的政務官將組「市政監督團」，由這些政務官協助參選的候選人，讓他參選爭取勝選。

郝龍斌上午到台中市西屯區潮洋里活動中心出席退伍軍人及軍眷的挺郝大會，針對美豬美牛是否再度開放無共識，郝龍斌受訪時強調，台美貿易談判，千萬不要拿台灣民眾的食安做交換，美豬是否要進口要先確認。

「台灣的生存發展，經濟和貿易是最關鍵的因素！」郝龍斌表示，不僅台美要促進經貿往來，台日、台歐、兩岸的經貿往來都相當重要，他看到蔡英文總統在這次的政策指示中，並沒有提到兩岸之間的經貿往來，兩岸的經貿往來對台灣經濟發展非常關鍵。

郝龍斌說，民進黨政府不能因為意識形態，就讓兩岸的經貿往來停頓4年，不僅不符合國家利益也影響到民眾的權益，兩岸的經貿往來，應該在國安會中討論，且要有個定論。此外，對備受矚目的2018年市長選舉，郝龍斌強調「做黨主席最重要的策略就是一定要贏！」只要能贏的候選人，「我們三顧、五顧茅廬都要把他請出來，讓他代表國民黨參戰」。

他也透露，對台中市長下屆參選戰將，目前在台中市已有幾名非常優秀的人選，包括胡志強和他也準備針對台北市、台中市，過去的政務官組成市政監督團，讓這些過去的政務官，協助參選的候選人，監督市政提升他們的知名度，讓他們熟悉市政的運作，透過這個方式，「在明年我們一定會找出最強的候選人，讓他參選爭取勝選」。

針對國民黨黨主席參選連署人竟比黨員還多，郝龍斌指出，他參選即主張把連署門檻廢掉，每一次連署不僅不耗費非常多的人力，資源浪費很多時間，檢視過去每一次，只要兩名以上的黨主席參選，得票數都低於連署數，所以這是一個沒有意義的作為。

郝龍斌表示，本來黨主席的門檻就已經非常多了，包括具有中央委員的資格，包括要交保證金，所以他覺連署是沒有必要，而且應該廢除。

對黨主席選舉辯論，有的候選人持觀望，郝龍斌認為，應有候選人都應參加辯論，不僅國民黨形象能提升，也能增加一般社會大眾對國民黨的關注，這是好事一件，積極主張所有候選人都應該參加辯論。

這場挺郝活動，前台中市長胡志強夫人邵曉鈴也到場站台表示，她自己是軍人，血濃於水，稱讚郝龍斌和胡志強是好朋友，年輕又有能力，號召大家力挺。

(中時)