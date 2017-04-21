藍委提案要蔡英文報告年金改革案 遭綠營封殺

藍委提案要求蔡英文赴立法院報告年金改革案，表決中遭綠營封殺。（姚志平攝）

年金改革修法持續延燒，藍委林德福等人今在立法院院會提案，要求蔡英文總統進行國情報告，向國會及全民說明年金改革。不過，一如預料，此案在民進黨人數優勢下遭封殺，但表決時，國民黨團甚至都沒有舉牌抗議、表示態度，就讓此案在「無聲」下表決不通過。

根據提案內容，「年金改革」要科學依據才能夠讓民眾信服，「年金改革」應本於精算數據來討論，以民主對話審議進行，確保各職業的年金基金永續運作，政府不應放任製造世代對立，衝擊社會和諧安定。蔡英文總統既然要推動年金改革，理當回應各界批評。

提案指出，為何總統府至今從未拿出年金改革完整的精算報告，供各界檢視？年改除了要考量政府財政問題，也要注意對經濟的負面衝擊。減少給付或調升保費、延後退休等作為，按照學者推估將會減少家庭消費、企業投資，進而衝擊所得成長，限縮年金財源收入。民眾寄望政府拚經濟，而非政治算計鬥爭。

提案表示，謙卑、謙卑再謙卑，蔡英文總統這句話言猶在耳，莫忘公務員的雇主是政府，政府如果是一個好雇主，就應秉持尊重、誠信和信賴保護原則對待公務員，政府如果帶頭製造職業對立、世代衝突只會撕裂台灣社會，未來又如何能凝聚全民共識往前邁進？

(中時)