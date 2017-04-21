同事遭「暴民」撞壓車底 羅友志追至偵訊室堵人

羅友志不諱言最恨跑抗議新聞。(圖/羅友志臉書)

名嘴羅友志昔日跑社會線出身，有鑑於近日年金改革爆發多起衝突，不論媒體或官員皆輪番遭殃，讓他回憶起十年前跑新聞時，見到同事被「暴民」開車撞壓在車底下，一度氣憤衝到派出所偵訊室「算帳」。

羅友志表示10年前黨外人士拆中正紀念堂牌匾，傳回公司的拍攝帶驚見同事被開車撞壓在貨車下，而抗議民眾則是在旁叫囂，只剩同業合力抬車救人，這讓他氣憤到衝至警局，指名找這隻「暴民王八蛋」算帳，當時中正一分局長知道在藏可能會出大事，便打開偵訊室低聲叮嚀「下手別太重」，未料即將出手前見到攝影機貼著「press」貼紙，讓他委屈瞬間爆發崩潰痛哭，等情緒平復後對著「暴民」說「你他媽的彭xxx，我同事如果有三長兩短，我會讓你一生後悔撞記者」。

這名同事插管搶救兩天後，幸運從鬼門關前救回來，不過卻讓羅友志百思不得其解，民眾上街頭不就是要仰賴記者，將心裡話說給大家聽嗎？為何卻反過來打記者罵媒體，還要對方幫忙說好話，這也讓羅友志放狠話「當你對我惡言相向、拳打腳踢的時候，已經失去我替你說好話，用好形容詞的機會」。

(中時電子報)