陳建仁：年改是愛與和平的工作 不應用暴力抗爭表達
日前反年金改革團體夜宿圍城，與立委、助理及媒體工作者爆發肢體衝突，副總統陳建仁今天出席台北高校創校95周年開幕活動，會後受訪時表示，年金改革是一個愛與和平的工作，相信李來希有他們的訴求，但不應用抗爭型的暴力行為表達。
陳建仁說，他了解全國公務人員協會理事長李來希有他們的訴求，但應該用理性和平的方式討論，而不是這樣抗爭型的暴力行為。
陳建仁強調，年金改革是要讓世代都領得到且可以領的長久，這是一個愛和和平的工作，希望各界可以理性和平討論，他也相信年金改革終究會在大家的智慧、愛心和彼此幫助的理念下，順利完成。
(中時)
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