懷念求學經歷 辜寬敏：年輕人要把國家未來放在肩

台北高等學校創校95周年，今在台灣師範大學舉辦開幕特展，台北高校校友、前總統府資政辜寬敏以及父親為校友的副總統陳建仁都出席，陳建仁說，台北高校培育出各領域的重要人才，而最重要的就是自由、多元和利他精神；辜寬敏則說，當年他們感到國家的未來在自己肩上，希望台灣的年輕人也能有這樣的感受。

台北高等學校創立於1922年，初期借用現在的建中部分校舍，1926年遷入位於古亭町的新校舍，1945年日本戰敗歸還台灣，國民政府將台北高等學校改制為省立台北高級中學，1946年在原台北高校校園內創立台灣省立師範學院，即現在的台灣師範大學，1949年省立台北高級中學最後一屆學生畢業該校結束，校舍與教學設備移交給台師大。

陳建仁致詞時當場哼了一小段校歌，他說，自己從小聽台北高校的校歌長大，父親陳新安也一直以台北高校為榮，台北高校培育出無數各領域優秀的人才，就是因為有自由、自治的風氣，更重要的是利他的精神，希望大家能珍惜這樣的價值，相信台灣的未來會很美滿和有活力。

辜寬敏則說，當時日本的發展還不如歐美等先進國家，因此國家的政策就是要培養精英擔任領導角色，而台北高校的學生就肩負了重要責任，當時深感國家的未來就在自己身上，他說，自己年事已高，對國家的貢獻有限，因此希望台灣年輕人也能夠把國家的未來放在肩上。

(中時)