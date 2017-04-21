伍茲悄悄4度腰動刀 本季恐報銷
生涯贏得14座大賽冠軍的前高球天王伍茲，日前悄悄四度接受腰部手術，本季恐又要報銷。
伍茲本周3才公開宣布要興建1座公共球場，當時還被問及腰傷情況，不料隔天便悄悄接受腰部手術。他今天(21日)在官官網表示，這次手術後復健期為6個月。美巡2016-17球季9月結束，一旦伍茲6個月後才能重返球場，等於宣布本季提前報銷。
伍茲手術後說：「手術進行的很好，很樂觀這次手術後能一勞永逸解決痙攣與疼痛問題，期待康復後能與我的孩子一起打球與參加比賽，不要再與疼痛長期對抗。」。
伍茲去年12月在世界挑戰賽手術後休養15個月復出，今年2月在杜拜沙漠菁英賽首輪打出77桿，後因腰部莫名痙攣宣布退賽，這次是他2014年以來，第4度接受腰部手術。
(中時電子報)
關鍵字：手術
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