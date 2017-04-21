煞車卡卡 特斯拉召回全球5.3萬電動車
由於煞車可能卡住，讓車動彈不得，美國電動車大廠特斯拉公司（Tesla Inc.）宣布，將召回全球5.3萬輛 Model S與Model X。
據美聯社與路透報導，在特斯拉2016年2月到10月出廠的車輛中，這次所影響的產品雖然不到5％，但仍是該公司有史以來最大的車輛召回行動。
由於供應商所生產的小型零件製造不當，要是毀損，就會卡住煞車。
不過，特斯拉說，目前還未出現因相關問題所導致的事故或受傷事件。公司將透過電子郵件與車主聯繫，並隨即展開整修，預料在10月前會有充分的零件，來修復所有受影響的車。
包括 Model S 語Model X 車款在內，特斯拉2016年總共生產了83922輛車。
(中時電子報)
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