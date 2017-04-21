男酒後放火燒自家 父親求情獲輕判4年定讞

苗栗縣劉姓男子2年前因與父親相處不睦，他酒後先將汽油潑灑在客廳沙發後點燃，所幸鄰居及時發現迅速撲滅；法院審理期間，劉父向法官求情，稱看到兒子上手銙腳鐐很捨不得，歷審都因此將劉男輕判4年，案經上訴，最高法院駁回確定。

判決指出，劉父在苗栗縣住家經營機車行，劉男僅因與父親相處不睦、夙有嫌隙而心生怨懟，竟計畫縱火燒房。2015年12月19日晚上8點他喝酒後，先抽取停在父親住處前機車內汽油，然後將汽油潑灑在一樓客廳發坐墊上。

劉男點燃菸後，將菸灰彈至沙發上，因而引燃火勢，看到大火迅速燃燒後，他就叼著香菸走出屋外離去，任由火勢繼續擴大蔓延，幸經鄰居見狀迅速報警，並拉起水管噴水協助滅火，消防人員到場將大火完全撲滅，才沒釀成大禍。

歷審認定劉男罪證明確，犯行嚴重影響公共安全，但考量他的父親請求法官從輕量刑，將他依放火罪燒燬供人使用之住宅未遂罪判刑4年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

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(中時)