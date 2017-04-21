毒蟲持玩具鈔佯買彩券　整疊刮刮樂拿了就跑

吳姓男子沒錢買毒品，竟拿玩具鈔佯裝買彩券，整疊拿了就跑。（陳慶居翻攝）

苗栗縣吳姓男子缺錢買毒品，竟持玩具鈔票在苗栗市詐買彩券，拿到45張面額各300元的刮刮樂彩券，在被害人還來不及辨識反應前就拔腿逃逸。苗栗警分局很快清查鎖定對象，並運用車牌辨識系統縮小範圍，昨晚將吳嫌圍捕到案，起獲3300元中獎彩金。

這樁持玩具鈔詐購彩券案，發生於20日上午近10時許，在苗栗市中華路經營彩券行的鄭姓被害人報案指出，於上午遭1名男子持3張1000元的玩具假鈔佯稱要買刮刮樂彩券，他拿出一疊45張面額300元的給對方挑選，不料該男子拿了彩券就跑。

警方據報調閱店內監視錄影帶清查，發現該男子犯案時身著黑色短袖、藍色牛仔長褲、頭戴淺藍半罩式安全帽，研判犯嫌有使用機車作為犯案交通工具。經過濾比對後，很快鎖定涉嫌重大的機車。

警方隨後查出車主為26歲吳姓男子，有毒品及侵占等前科，將吳男相片提供被害人指認確定後，隨即運用車牌辨識系統鎖定車行軌跡並研判活動區域，逐步縮小查緝範圍，由北苗派出所副所長吳欣達率警員李政瑋、廖文盛、廖沛軒等人搜尋、埋伏，當時即將他圍捕到案，並起出部分贓物，另在其住處查獲吸食器，他也坦承吸食安非他命。

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(中時)