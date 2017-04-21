小班妻延後離婚 真相曝光超感人
「小班」班艾佛列克（Ben Affleck）和老婆珍妮佛嘉納分居後還是過的像一家人，時常會帶小孩外出，外界都相當期待兩人會有復合的一天。沒想到日前珍妮佛嘉納還是正式提出離婚，跌破不少人眼鏡，但現在有指珍妮佛會延後離婚，是因想讓小班好好走完戒酒療程。
小班與珍妮佛在2005年結婚，兩人向來都是眾多人羨慕的銀色夫妻，沒想到2015年驚傳兩人分居，但事後雙方還是被拍到都會帶著小孩外出、一家人看似感情依舊，沒想到日前珍妮佛嘉納還是提出離婚訴訟，震驚各界，但現在有消息人士透露，珍妮佛這樣做，是不希望小班在戒酒療程中還得承受這般打擊。
因此珍妮佛決定陪小班走完戒酒療程，在提出離婚訴訟，而她對於小班成功戒酒也感到相當驕傲，但有親近人士也說這沒辦法阻斷她要離婚的決心。
(中時電子報)
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