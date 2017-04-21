快充5分跑2小時！ 上汽榮威推新款電動SUV

大陸本土品牌上汽榮威，於今年上海車展展出新款電動概念車：榮威Vision-E。（圖/大陸網站圖片）

據大陸澎湃新聞網報導，前幾日登場的上海車展中，本土上汽集團推出旗下最新款的電動休旅車：榮威Vision-E，該車款號稱最高續航能達500公里、從零至一百公里加速僅需4秒的高功率。同時更秀出該車款的「祕密武器」：快充系統，推出特殊版本，提供用戶「充電5分鐘、能跑2小時」，充飽電後能行駛250公里的服務，讓該車型成為外界關注焦點之一。上汽亦同時宣布，榮威Vision-E將於2018年正式上市亮相。

榮威是上海汽車集團旗下的子品牌，2006年正式成立，取自於「創新殊榮、威儀四海」之意，主打科技和電動化汽車路線，主攻中高階汽車市場，成立至今在大陸車市中已小有成就。雖說榮威是上汽的自主品牌，但實際上，內部的設計與技術平台，多半沿襲自上汽多年的外資合作夥伴之一：英國羅孚汽車（Rover），融合雙方特色的榮威汽車更多次獲得德國紅點大獎的肯定。

於本屆上海車展展出的新款純電動車榮威Vision-E。（圖/大陸網站）

隨著新能源汽車的發展和對於霾害的防治，北京和上海市也加大對於電動車的補助，從金額的補助到牌照優先發放，都透過公權力讓市場對於電動車的接受度大幅增加。據上汽集團去年財報顯示，新能源汽車銷售量達到2.4萬輛，比前年同期增長91%。上汽副總裁王曉秋認為，國家的補貼因素只是暫時性的政策，要打開電動車市場，就必須從動力輸出、駕駛體驗和續航力因素上加強，才是未來電動車發展的前景。

(中時電子報)