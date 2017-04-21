4月21日中視午間新聞速速報
巴黎驚傳槍擊1警亡 槍手遭擊斃IS稱犯案
法國巴黎「香榭麗舍大道」，在當地時間星期四晚上，驚傳槍擊案，目前所知，有一名警員死亡，而在香榭麗舍大道開槍的歹徒，也已經被警察擊斃，另外還有兩名員警，身受重傷。
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狠女奪房產虐殺痴心男棄屍 2嫌遭押
桃園一名竺姓女子, 假好心幫忙處理吳姓男子的債務糾紛，卻強行過戶吳姓男子房屋後，夥同另一名丁姓男子，殺人棄屍，檢警漏夜偵訊，認定2人殺人罪嫌重大，且有逃亡串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。
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雲林53牛染結核病恐傳人 生乳滅菌再喝
嘉義、台南和屏東牧場驚爆乳牛染人畜共通的牛結核病！防檢局昨指，發現共53頭病牛都出自雲林一處牧場，已經撲殺，這也是今年最大規模牛結核病疫情.
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
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