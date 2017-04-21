中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

國民黨主席6參選人代表抽號次

中時
國民黨主席6參選人代表抽號次
國民黨主席選舉21日舉行6參選人代表號次抽籤，由選監委員會主席、前考試院長許水德（左）抱病主持，許水德除了公布審查結果，六位參選人全部過關成為正式候選人，最後也宣布號次抽籤的結果。（鄭任南攝）
國民黨主席6參選人代表抽號次
候選人潘維剛由競選總部執行長李欲海代表率先抽出3號。（鄭任南攝）
國民黨主席6參選人代表抽號次
候選人吳敦義由夫人蔡令怡（中）代表抽出6號，支持者一同在現場高喊當選口號。（鄭任南攝）
國民黨主席6參選人代表抽號次
候選人郝龍斌由發言人徐巧芯（右）與金大鈞（左）代表抽出4號，現場高喊當選。（鄭任南攝）
國民黨主席6參選人代表抽號次
候選人詹啟賢由總幹事林政緯（中）代表抽出5號，支持者現場高喊當選口號。（鄭任南攝）
國民黨主席6參選人代表抽號次
候選人洪秀柱由發言人李昶志（中）代表抽出1號，支持者現場高喊當選口號。（鄭任南攝）
國民黨主席6參選人代表抽號次
候選人韓國瑜由夫人李佳芬代表抽出2號。（鄭任南攝）

國民黨主席6參選人代表抽號次

(中時)

關鍵字：代表參選人黨主席國民黨國民黨主席
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。