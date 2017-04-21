沒邀請函也要去WHA? 藍:連小學生都知對台不好

WHA在即，但我衛福部目前仍未收到邀請案；此為2016年WHA現場。（新華社資料照）

距離世界衛生大會WHA召開僅剩1個多月，但衛福部至今仍未收到邀請函，雖然衛福部長陳時中強調，就算沒邀請函，他也會以積極宣導國際貢獻之心，依規劃備案率團赴會，但國民黨質疑，此舉究竟是要去觀光一番，還是要博國際版面？且恐怕連小學生都知道這樣對台灣不好。

國民黨文傳會副主委唐德明今（21）日召開記者會指出，假若沒收到WHA邀請函，衛福部敲鑼打鼓跑去，這算率團赴會出席，還是走走看看觀光一番？去了是對國際社會有所貢獻並爭取保障國人健康權益，還是去鬧場抗議博個國際版面？

「收到邀請函正式出席大會及沒有邀請函卻自己去鬧場抗議，到底哪個對台灣好？」唐德明表示，這個問題的答案，大概連小學生都能清楚地告訴政府，但總統蔡英文和民進黨卻仍堅持自己的意識形態主張，不惜犧牲全體台灣人民的健康權益，也放棄了台灣在全球衛生防疫體系的角色。

唐德明呼籲，政府必須透過所有管道向國際發聲，強調台灣人民健康權益的重要性，而非只是率人到場外過個水，這對保障台灣人民的健康權益沒有任何幫助。

(中時電子報)