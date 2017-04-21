PGA》潘政琮德州賽首輪T94 次輪拚今年首連2場晉級
潘政琮在上1場傳承盃高球賽獲得並列第44，本周再戰總獎金620萬美元德州公開賽，但今天(21日)首輪前9洞出現起伏震盪，最終以73桿(+1)交卡，並列第94，想拚2017年首度連2場晉級要再加把勁。
美巡新人潘政琮，去年5場出賽先連在前2戰淘汰，隨後連續3場晉級決賽，前5戰晉級率6成；但今年前10場只有4場晉級，且不曾出現過連續2場闖進決賽窘境，今天首輪並列第94開局，再面臨淘汰危機。
與上1場一樣，潘政琮首輪第1洞就出現麻煩吞下雙柏忌，前9洞打出2鳥2柏忌與1個雙柏忌38桿(+2)，後9洞於第13洞吞下柏忌，成績一度來到+3，還好第14、18兩個5桿洞都抓鳥，把當天成績拉回至+1。
首輪晉級線為平標準桿72桿，潘政琮只差1桿，只要次輪交出紅字成績，還是能與上1場一樣，靠著次輪打出正常水準，闖進最後兩輪決賽。
(中時電子報)
關鍵字：成績
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。