PGA》潘政琮德州賽首輪T94 次輪拚今年首連2場晉級

潘政琮德州公開賽首輪並列第94，次輪拚晉級。(資料照 TPGA提供)

潘政琮在上1場傳承盃高球賽獲得並列第44，本周再戰總獎金620萬美元德州公開賽，但今天(21日)首輪前9洞出現起伏震盪，最終以73桿(+1)交卡，並列第94，想拚2017年首度連2場晉級要再加把勁。

美巡新人潘政琮，去年5場出賽先連在前2戰淘汰，隨後連續3場晉級決賽，前5戰晉級率6成；但今年前10場只有4場晉級，且不曾出現過連續2場闖進決賽窘境，今天首輪並列第94開局，再面臨淘汰危機。

與上1場一樣，潘政琮首輪第1洞就出現麻煩吞下雙柏忌，前9洞打出2鳥2柏忌與1個雙柏忌38桿(+2)，後9洞於第13洞吞下柏忌，成績一度來到+3，還好第14、18兩個5桿洞都抓鳥，把當天成績拉回至+1。

首輪晉級線為平標準桿72桿，潘政琮只差1桿，只要次輪交出紅字成績，還是能與上1場一樣，靠著次輪打出正常水準，闖進最後兩輪決賽。

(中時電子報)