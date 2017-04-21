率全國之先 新北部分賣場5月起不販售購物塑膠袋
據統計，台灣每年約用掉180億個塑膠袋，是歐洲國家的4倍之多。環保署日前要求，已實施垃圾專用袋的雙北市，明年1月必須與購物袋「兩袋合一」。新北市環保局今日宣布，5月1日起家樂福新北市的19家分店、愛買永和店將率先不販售購物用塑膠袋。
目前除家樂福、愛買，目前大潤發、全聯也都響應，全聯預計5、6月間就會在新北市分店推出1間試辦，再逐步擴到其他分店。大潤發於新北的4間分店，也會於今年內分階段停賣購物袋，預計1天就可節省4000個垃圾袋。
環保局表示，民眾若真的忘記帶，可優先借用reBAG或環保萬用袋，為減塑盡份心力。
(中時)
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