日本愛台作家寫「理蕃」高金素梅：揭據台真相
4月23日為「世界閱讀日」，立法委員高金素梅在臉書推薦由藤井志津枝所著作的「理蕃」，書名就表達了日本統治台灣原住民的政策。高金素梅表示，看完「理蕃」這本書，你將發現日本據台期間所有的開發與建設都是為了「供養日本母國，支援侵略戰爭」，八田與一是功是過？就不會再有混淆空間。
最近台灣為了嘉南大圳興建人「八田與一」的功與過爭論不休。立法委員高金素梅在臉書分享「理蕃」一書，此書出版於1997年，由文英堂出版，是作者藤井志津枝長年研究總督府資料的博士論文。藤井志津枝原籍日本，後來歸化中華民國籍，就是現在政大退休教授傅琪貽老師，也是15年來一直指導高金素梅的老師。
高金素梅表示，1895年日本佔據台後，第五任總督佐久間左馬太（1906-1915）是歷任台灣總督任期最久的一位。佐久間到任後，制定兩次的五年「理蕃」計劃，以「掃蕩生蕃」促進「蕃地」開發，攫取台灣山地資源為重要施政方針。
第一次「理蕃」五年計劃，以設置隘勇線圍堵原住民族地區，並發動大規模武力壓制。
第二次「理蕃」五年計劃，則採取強力的軍事討伐。我們現在所說的「原住民族傳統領域」，就在這十年被日軍奪走並交給日本商社無盡的掠奪山林資源。
高金素梅表示，在這本書的序文中，作者説：「我愛台灣，我更愛台灣的原住民。我從贖罪的心，面對原住民和那可憐的山河。⋯」看完「理蕃」這本書，你將發現日本據台期間所有的開發與建設都是為了「供養日本母國，支援侵略戰爭」，八田與一是功是過？就不會再有混淆空間。
(中時電子報)
文章來源：高金素梅臉書
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