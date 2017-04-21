賴清德向日方報告八田事件始末：基於人情義理

八田與一銅像斷頭案雖已偵破，後續仍餘波盪漾。台南市長賴清德於破案後，基於人情義理，寫信向日方關心此次的八田家屬、石川縣知事、金澤市市長、日華友好協會等人，告知事件發生及後續處理事宜，並強調，這是很基本的禮儀。

八田與一位於烏山頭水庫的銅像，16日遭斬首，引起軒然大波，所幸旋即破案。

市府強調，事發當時，日方也感到震驚，主動表達關切，市長賴清德也在第一時間透過電話聯繫，大家都很關心怎會發生這種事件？包括八田家屬、石川縣知事等人，每年５月８日都會專程從日本來台參加八田與一紀念活動，賴清德也認為有義務告知事件始末，強調這是基於人情義理，也是友誼的展現。

(中時)